Продюсер группы Ласковый май Андрей Разин дал объяснение появлению в мире эпидемии коронавируса. В пример он привел архивную заметку из газеты.
<a href="https://33live.ru/novosti/05-03-2020-andrej-razin-svyazal-vspyshku-koronavirusa-s-tainstvennoj-boleznyu.html" target="_blank">Андрей Разин связал вспышку коронавируса с таинственной болезнью</a> - Продюсер группы Ласковый май Андрей Разин дал объяснение появлению в мире эпидемии коронавируса. В пример он привел архивную заметку из газеты.
[url=https://33live.ru/novosti/05-03-2020-andrej-razin-svyazal-vspyshku-koronavirusa-s-tainstvennoj-boleznyu.html]Андрей Разин связал вспышку коронавируса с таинственной болезнью[/url] - Продюсер группы Ласковый май Андрей Разин дал объяснение появлению в мире эпидемии коронавируса. В пример он привел архивную заметку из газеты.