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<a href="https://33live.ru/novosti/05-03-2020-belaya-i-pushistaya-59-letnyaya-yakovleva-pokazala-kisku-i-vyzvala-furor.html" target="_blank">Белая и пушистая: 59-летняя Яковлева показала киску и вызвала фурор</a> - Сегодня, 5 марта, свой день рождения празднует одна из самых популярных и востребованных актрис отечественного кинематографа Елена Яковлева. артистке исполнилось 59 лет, однако сама она возраста совершенно не ощущает.