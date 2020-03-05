Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко проведет бой по правилам бокса против еще одного представителя ММА Владимира Минеева. Их очный поединок состоится летом 2020 года.

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко проведет бой по правилам бокса против еще одного представителя ММА Владимира Минеева. Их очный поединок состоится летом 2020 года. Место проведения пока остается неизвестным."Летом у меня планируется бой по правилам бокса. Против кого? Пока сказать не могу, — сказал Емельяненко-младший, слова которого приводит Спорт24.Ru. – А, Минеев уже говорил об этом? Да, буду бить Минеева".Напомним, что третьего апреля Александру предстоит также еще один бой, но по правилам смешанных единоборств. Его соперником станет Магомед Исмаилов. Бой состоится в рамках турнира АСА 107 на столичном стадионе "ВТБ Арена".