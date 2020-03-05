Четверо женщин устроили погром в одном из кафе российского Барабинска. Причиной их агрессивного поведения стало требование сотрудников прекратить распитие пива, сообщает Когда продавец ..

Четверо женщин устроили погром в одном из кафе российского Барабинска. Причиной их агрессивного поведения стало требование сотрудников прекратить распитие пива, сообщаетКогда продавец сделал компании несколько замечаний, они перевернули стол и раскидали по полу продукты. На место происшествия вызвали полицию. Правоохранители забрали нарушительниц покоя в отделение и составили на них протоколы. Однако после этого женщины вернулись в кафе, разбили витрину и начали бросать продукты в продавца. Теперь им грозит уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, которое предусматривает до двух лет лишения свободы в качестве наказания.