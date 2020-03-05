По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в течение последних суток в мире было зафиксировано 2223 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. При этом на Китай из них приходится 120 случаев.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в течение последних суток в мире было зафиксировано 2223 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. При этом на Китай из них приходится 120 случаев.Всего в мире подтверждены 93090 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе, 80422 — в Китае, 12668 — за его пределами. К настоящему времени от вызванного им заболевания в Китае скончались 2984 человека (38 за последние сутки), за его пределами — 214 (48 за последние сутки), передает ТАСС.Как сообщалось, в конце декабря 2019 года в крупном китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка вызванной новым коронавирусом пневмонии. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Больше всего инфицированных за пределами Китая насчитывается в Южной Корее, Иране и Италии. Всего случаи заражения выявлены более чем в 80 странах, в том числе, в России. Коронавирус добрался до Словении — там выявили первый случай заражения. Сообщается, что инфицированный прибыл в страну из Марокко через Италию. Первый случай заражения выявили и в столице Чили. Медики заявили, что и этот заболевший недавно был в Италии. В Чили это уже третий пациент, у которого обнаружили коронавирус. Тревожные сообщения приходят из Швеции, где за сутки заболели еще 16 человек, то есть, заразившихся уже полсотни, сообщает телеканал "Россия 24".По всему миру власти вводят экстренные меры, чтобы остановить распространение COVID-19. В США Палата представителей проголосовала за выделение более 8 миллиардов долларов на борьбу с вирусом, а губернатор Калифорнии ввел в штате режим ЧС. Такой же режим уже действует в штатах Вашингтон и Флорида. Министерство здравоохранения Греции вводит экстренные меры в трех префектурах: там на два дня закрывают школы, театры, музеи. Десять дней не будут работать все образовательные учреждения Италии, а спортивные мероприятия там пока будут проходить при пустых трибунах. Минздрав Израиля ввел полный запрет на проведение массовых мероприятий с участием более пяти тысяч человек. Также правительство страны обязало пройти двухнедельный карантин всех, кто возвращается из Франции, Германии, Швейцарии, Испании и Австрии.Из-за вирусной угрозы авиакомпания Lufthansa решила не использовать 150 самолетов: 125 ближне- и среднемагистральных и 25 дальнемагистральных. Ограничение затронет примерно пятую часть авиапарка компании. В РЖД сообщили, что с четверга, 5 марта, временно прекращается движение поездов по маршруту Москва-Ницца-Москва. Пассажиры могут сдать билеты без дополнительной платы и сборов.Тем временем, дирекция Венецианской биеннале заявила, что откладывает на три месяца открытие 17-й архитектурной выставки – оно смещено на август вместо мая. Власти Индонезии объявили, что намерены разместить всех инфицированных коронавирусом на необитаемом острове.