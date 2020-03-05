В США миллиардер Майкл Блумберг принял решение выйти из президентской гонки. Он был кандидатом от Демократической партии. Потратил очень много денег на свою раскрутку. И вот теперь призвал сторонников поддержать Джо Байдена. Ранее с этим же призывом выступили и другие аутсайдеры гонки.

В США миллиардер Майкл Блумберг принял решение выйти из президентской гонки. Он был кандидатом от Демократической партии. Потратил очень много денег на свою раскрутку. И вот теперь призвал сторонников поддержать Джо Байдена. Ранее с этим же призывом выступили и другие аутсайдеры гонки. Поэтому Байден внезапно вырвался вперед по итогам Супервторника — за него проголосовали в 9-ти штатах из 14-ти. Кстати, он самый молодой кандидат от демократов — ему "всего" 77 лет."Фокс Ньюз" не скрывает скепсиса. Майкл Блумберг, вслед за другими бывшими кандидатами, сразу же объявляет о поддержке Джо Байдена. И это выглядит, как спланированная акция с целью не допустить победы Берни Сандерса.При том, что американская пресса в целом констатирует — победа Байдена по итогам Супервторника вовсе не триумфальная и безоговорочная, как пытаются преподнести демократы. Многие из тех, кто проголосовал за него, определились с выбором в последний момент. И скорее от безысходности.Примечательно, что латиноамериканцы отдали свои голоса Сандерсу, а вот афроамериканцы – поддержали Байдена, потому что ранее он много раз говорил, что очень уважает Обаму.Верхушка демократов буквально старается утопить Сандерса. "Нью-Йорк Таймс" подчеркивает, что демократы считают ставку на Байдена менее рискованной — он в отличие от Сандерса никогда не поддерживал зарубежных социалистов и коммунистов. Издание напоминает, что Сандерс время от времени голосовал не так, как предписывала Демократическая партия. К тому же проиграл Хилари Клинтон в 2016 году. Причем газета умалчивает, что Национальный комитет Демократической партии нарушил все правила ради того, чтобы Сандерс проиграл. И финальный аккорд анти-Сандеровской статьи пишут, что он перенес сердечный приступ прошлой осенью.Калифорнийская "Лос-Анджелес Таймс" отмечает, что партийный истеблишмент целиком встал на сторону Байдена, но даже это не принесло тому безоговорочной победы. Газета пишет, что Сандерса рано сбрасывать со счетов, и что надо смотреть, как кандидаты будут дальше вести свои кампании.Согласна с этим суждением и столичная "Вашингтон Пост". В аналитическом материале, посвященном итогам Супервторника, издание пишет, изначально казалось, что победа Сандерса предопределена. Затем так удачно совпало, что истеблишмент и вышедшие из гонки политики объединились вокруг Байдена: это позволило ему сыграть на равных. Но на стороне Сандерса — хорошо организованные сторонники и налаженная система финансирования, а у Байдена не хватает личной харизмы. И совершенно не понятно, каким образом тот сможет сохранить лидерство.