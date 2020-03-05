Московский Спартак нанес поражение ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России по футболу. Встреча проходила на стадионе Открытие Арена и завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых.

Московский "Спартак" нанес поражение ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России по футболу. Встреча проходила на стадионе "Открытие Арена" и завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых.Подопечные Доменико Тедеско забили два быстрых гола – уже к 15-й минуте матча ворота ЦСКА поразили Зелимхан Бакаев и Эсекьель Понсе. Но до конца первого тайма "армейцы" смогли отыграться – поспособствовали этому голы Игоря Дивеева и Ильзата Ахметова.А по окончании тайма футболисты обеих команд стали выяснять отношения уже не на футбольном языке. По пути в раздевалки соперники повздорили, между ними произошли столкновения, которые перешли в подтрибунное помещение.Во втором тайме команды забить не смогли, и встреча перешла в дополнительное время. На 103 минуте вторую желтую карточку получил все тот же Понсе – "Спартак" доигрывал в меньшинстве. И это не помешало Джордану Ларссону спустя четыре минуты убежать от защиты ЦСКА и с левой ноги вколотить победный гол."Спартак" – в полуфинале Кубка России, где он встретится с "Зенитом".