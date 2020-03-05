Александр Кузьмин, родной брат музыканта Владимира Кузьмина, рассказал драматические подробности любовного треугольника, в который угодил артист. По его словам, на протяжении семи лет за харизматичного исполнителя боролись молодая жена и еще более молодая любовница.

Александр Кузьмин, родной брат музыканта Владимира Кузьмина, рассказал драматические подробности любовного треугольника, в который угодил артист. По его словам, на протяжении семи лет за харизматичного исполнителя боролись молодая жена и еще более молодая любовница.Александр Кузьмин отметил, что был в хороших отношениях со всеми женами (официальными и нет) и любовницами брата, в том числе с Аллой Пугачевой и Верой Сотниковой. Однако сейчас он переживает и не понимает, что происходит.Владимир Кузьмин никогда не гнался за публичностью, не афишировал личную жизнь, но в последнее время все изменилось. Например, его фото с венчания с молодой супругой Екатериной "полощется" на всю страну, а роман с яхтсменкой Светланой, ради которой певец бросил жену, не обсуждал только ленивый.Брат Кузьмина недвусмысленно дал понять, что находится на стороне любовницы певца. "На самом деле Светлана фейерверком ворвалась в жизнь Володи еще семь лет назад. Она нас всех тогда просто очаровала! Веселая, интересная, умная", – рассыпался в комплиментах Александр.По его словам, Светлана сразила Владимира наповал самостоятельностью. Якобы та же Екатерина, "девочка из провинции", никогда не работала и сама ничего не добилась.3 Мар 2020 в 11:58 PST"В отличие от Кати, Света работала, училась. Познакомилась с Володей, полюбила и стала жить им. И он очень нежно к ней относился, я это видел. Света – горячая, а Катя – как снежная королева. С ней Володя был словно замороженный, а рядом со Светкой стал больше улыбаться. Они были очень счастливы", – рассказал брат Кузьмина.По его словам, роман Владимира и Светланы продолжался семь лет, Екатерина о нем прекрасно знала и до поры до времени мирилась. "Светка очень сильная женщина. И Катя не смогла выдержать такого напора. Ситуация простая и понятная, когда две женщины не могут разделить одного мужчину, который каждый день делает им подарки по две тысячи долларов, сами понимаете. Они там дрались, кидались, царапались..." – поделился пикантными подробностями Кузьмин.После того, как певец оформил развод, он душа в душу прожил год с любовницей, но однажды Екатерина вернулась, и Светлану выставили вон. Александр высказал мысль, что супруга это сделала только из меркантильных интересов."Думаю, после того как Катя , она поняла, что никаких денежных поступлений не получает, а за все же надо платить. За ту же элитную квартиру в "Алых парусах" за миллион долларов, которую ей Володя отдал, надо платить. А Катя не работает. Она помыкалась и поняла, что слаще места, чем Володя, никогда в жизни не найдет", – предположил брат артиста.27 Фев 2020 в 6:38 PSTКогда Светлана оказалась с вещами на улице, она попыталась связаться с любовником, но тот отключил телефон. Александр попытался утешить ее, а когда до Владимира дошли сведения, что брат принял ее сторону, то он и с ним перестал общаться. Это касается и общих друзей."Ну понятно, они же все боятся потерять работу. Отец Кати, кстати, тоже работает у Володи шофером. Как бы семейный подряд. А мама ее – мозг, всем руководит. И вся история, когда Катя вернулась... Это, уверен, она все ", – высказался Кузьмин, назвав тещу артиста серым кардиналом.Брат артиста уверен, что отношения Екатерины и Владимира скоро закончатся. "У Кати, думаю, чисто материальный интерес. К тому же Катя все деньги "сливает" собратьям по вере. Вы знаете, что она кришнаитка?" – задал неожиданный вопрос Кузьмин в беседе с . По его словам, Екатерина относит туда деньги мешками. Александр не исключил, что она обратила в свою веру и певца.