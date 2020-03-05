Формально Сергей и Юлия Скрипали остаются под защитой в неизвестном месте в Великобритании. По крайней мере так пишет пресса. Впрочем, у журналистов Daily Mail есть информация, что Скрипали уже давно хотят переехать в Австралию или Новую Зеландию, поскольку все это время живут фактически под домашним арестом. Достоверно, где отец и дочь, живы ли они вообще не может сказать никто.

Символичный венок из лозы в форме сердца и живые цветы — фотография со страниц британского таблоида, который сегодня опубликовал эксклюзив — снимок могилы Людмилы Скрипаль, покойной жены бывшего российского шпиона. Сенсация этого кадра вынесена сразу в заголовок, мол, "жертва Новичка" скрывается от всех, однако каким-то образом нашел способ заглянуть на кладбище к родным. Что характерно, новость выдали ровно в день двухлетней годовщины истории с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, когда логично было бы задаться вопросом: а где, собственно, сама якобы пострадавшая семья? Впрочем, венок на кладбище вряд ли может стать ответом.Формально все это время отец и дочь остаются под защитой в неизвестном месте в Великобритании. По крайней мере так пишет пресса. Впрочем, у журналистов Daily Mail есть информация, что Скрипали уже давно хотят переехать в Австралию или Новую Зеландию, поскольку все это время живут фактически под домашним арестом. Достоверно, где отец и дочь, живы ли они вообще не может сказать никто. Хотя некоторые следы Станислав Бернвальд все же нашел.Виктория Скрипаль, двоюродная сестра и тетка якобы отравленных Сергея и Юлии уверена — в последний раз по телефону она разговаривала именно с братом. Значит живы…"Да, это был он. Мы потом давали прослушать эту запись знакомым, родственникам. Все подтвердили — да, это его голос, уже есть старческая хрипотца, но интонации, голос, обороты речи его", — заявила Виктория Скрипаль.Несмотря на то, что в своей квартире Юлия Скрипаль не появлялась уже два года, а в открытом почтовом ящике скопились десятки писем и рекламных буклетов с предложениями о покупке нового холодильника, счета за квартиру, судя по платежкам, кто-то исправно оплачивает.А где же сами Скрипали? Этот вопрос уже почти не задают в самой Великобритании, где последний раз их видели живыми и не очень. Там сейчас больше интересуются другим: а где же коронавирус? Действительно, англичане этого зверя боятся куда больше, чем мнимого "новичка". Между тем здесь, в России, родственники Сергея и Юлии уже не питают надежд когда-то их увидеть."Я лично не надеюсь, что когда-то их увижу. По-моему, никто не питает таких иллюзий, кроме единственного человека. Она, во-первых, не в курсе всех этих дел, и, как любая мать, всегда надеется на встречу со своим ребенком. Она ждала его на День рождения, на Новый год… Она постоянно его ждет", — поделилась Виктория Скрипаль.О Скрипалях действительно почти ничего не говорят и не пишут в самой Великобритании. Однако считать их отработанным материалом нельзя, говорят эксперты. Первые два акта отыграли, сейчас антракт, но после третьего звонка представление продолжится."Что касается нынешнего затишья, это действительно затишье перед бурей. Англичане что-то готовят. Скорее всего, они уже бы это запустили, если бы не коронавирус, который надолго перехватил информационную повестку. Сейчас что-то попытаться вбросить по Скрипалям на фоне растущей паники, связанной с распространением COVID-19, совершенно бессмысленно. Коронавирус перебьет любой взброс по Скрипалям", — прокомментировал ситуацию доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло.Как уверены эксперты, уже поднадоевшую историю Скрипалей в третьем акте должен разбавить еще один персонаж, чтобы зритель не стал уходить с этого уже порядком поднадоевшего спектакля."В этом году может появиться еще одна сакральная жертва, про которую скажут, что ее отравили так же, как Скрипалей. Скажут, что почерк в этих отравлениях один и тот же", — отметил Манойло.Кто же ей может стать? Чем дальше в лес, тем страшнее партизаны. Пока в безусловном выигрыше от истории со Скрипалями оказался небольшой, особо ранее не посещаемый туристами город Солсбери. Теперь к собору со шпилями не зарастет народная тропа."Шпили Солсбери собирают теперь туристические стайки со всего мира. Всем интересно посмотреть, где тут рассыпан "новичок-старичок", оказавшийся на самом деле таким грозным поражающим оружием, которое на деле-то, в общем-то, безобидно. Конечно, туризм в этом британской городке будет процветать", — выразил свое мнение политический аналитик Павел Шипилин.Вызывать актеров на поклон пока рано — впереди нас ждет самое интересное.