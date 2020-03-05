Двое детей госпитализированы в подмосковной Лобне. Дети, возраст которых не превышает двух лет, выпили неизвестную жидкость. С ожогами глотки они госпитализированы в ожоговый в центр в Люберцах.

Двое детей госпитализированы в подмосковной Лобне. Дети, возраст которых не превышает двух лет, выпили неизвестную жидкость. С ожогами глотки они госпитализированы в ожоговый в центр в Люберцах.Детям оказывается вся необходимая помощь, заверяет со ссылкой на экстренные службы ТАСС.Днем ранее в Подмосковье пятеро детей отравились в детском саду поселка Белозерский крысиным ядом. Пятилетний ребенок достал с полки банку с веществом и решил угостить им своих одногруппников. Все попробовавшие "угощение" оказались в больнице. Им оказана помощь. Госпитализация детям не понадобилась.