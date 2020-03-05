В Египте увеличили допустимый срок пребывания туристов в стране и ввели новый тип визы - на пять лет. Изменения вступят в силу с 1 июня этого года. Новые визы оформить можно будет только через египетские консульства или на онлайн-портале.

В Египте увеличили допустимый срок пребывания туристов в стране и ввели новый тип визы — на пять лет. Изменения вступят в силу с 1 июня этого года. Новые визы оформить можно будет только через египетские консульства или на онлайн-портале.Получив такую визу, туристы смогут неоднократно въезжать в страну, но находиться там после однократного въезда — не больше 90 дней. Небольшие изменения и для обычной однократной визы по прилету: в самые популярные туристические месяцы — с июня по август — прибывшим в аэропорт Луксора сделают скидку — вместо 25 долларов виза будет стоить 15.Все нововведения, конечно, направлены на увеличение туристического потока в страну, добавляет телеканал "Россия 24".