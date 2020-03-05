05.03.2020

2020-03-05 18:45:04

Федеральную трассу М7 начали готовить к весеннему половодью

В период весеннего половодья на федеральной автодороге М7 во Владимирской, области будет вестись круглосуточный контроль за состоянием участков, наиболее подверженных подтоплениям.

В 33 регионе на особом контроле специалистов -15 участков. Для предупреждения и ликвидации ЧС созданы мобильные аварийные дорожные бригады.

В настоящее время проводится расчистка от снега и льда подмостовых русел, водосборных сооружений и водопропускных труб. В местах возможного образования пучин освобождают обочины и откосы земляного полотна, очищаются барьерные ограждения, прокапываются воздушные воронки для отвода воды из основания дорожной одежды. Сообщили в пресс-службе Упрдор «Москва-Нижний Новгород».

Для обеспечения бесперебойного проезда по М7 создана специальная комиссия, а также налажено оперативное взаимодействие с управлениями МЧС и ГИБДД в регионе.

В круглосуточном режиме работает диспетчерская служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород: +7(831) 282-28-11, 8-800-505-76-52. По указанным телефонам можно сообщать о нештатных ситуациях на М-7 .