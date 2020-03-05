Вспышка коронавируса грозит ввергнуть Францию и Италию в рецессию, пишет Bloomberg.

Вспышка коронавируса грозит ввергнуть Францию и Италию в рецессию, пишет Bloomberg."Более продолжительная и более распространенная эпидемия может оказать непропорционально негативное воздействие через неопределенность и каналы финансового рынка, — говорится в документе Европейской комиссии об экономических последствиях вируса, оказавшемся в распоряжении агентства. — Каскадные эффекты могут быть вызваны нехваткой ликвидности в компаниях, которые вынуждены останавливать производство, что усиливается и распространяется финансовыми рынками"."Неработающие кредиты, особенно компаний с высокой долей заемных средств, работающих с ограниченным денежным потоком, могут увеличиться, особенно если это будет продолжаться более трех месяцев, — говорится в документе. — Другие возможные косвенные эффекты включают, например, влияние коррекции фондового рынка на благосостояние и потребление".Франция и Италия могут столкнуться с технической рецессией в I квартале после сокращения ВВП обеих стран в октябре-декабре прошлого года, говорится в документе комиссии."Последние события показывают, что предположения о V-образном восстановлении после I квартала и ограниченных вторичных эффектах за пределами Китая, возможно, придется пересмотреть", — предупредили чиновники.Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на этой неделе снизила прогноз роста ВВП еврозоны на 2020 год с 1,1% до 0,8%. В 2021 году экономика блока, как ожидается, вырастет на 1,2%.По мнению экспертов, в течение следующего десятилетия рост экономики еврозоны будет очень слабым.Торговая напряженность, политическая неопределенность в Германии и Brexit уже повлияли на экономику еврозоны. Быстрое распространение вируса COVID-19 повлияет на прогнозы роста в еврозоне в краткосрочной перспективе и заставит Европейский центральный банк действовать, считают экономисты ING.