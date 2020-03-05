В марте, как и в феврале, россиян ждут длинные выходные, посвященные Международному женскому дню 8 марта. Многие используют эту возможность для путешествий по стране.

В марте, как и в феврале, россиян ждут длинные выходные, посвященные Международному женскому дню 8 марта.Многие используют эту возможность для путешествий по стране.Специалисты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru назвали самые популярные города для отдыха в марте.Санкт-ПетербургСанкт-Петербург оказался на первом месте по популярности среди туристов. Здесь на проживание они потратят 1608,2 руб. в сутки. В среднем туристы планируют остаться в Санкт-Петербурге на 4,3 ночи.ЕкатеринбургВторое место занимает Екатеринбург – город с интересной и увлекательной экскурсионной программой. В среднем в сутки туристы тратят на проживание 1950 руб. и бронируют жилье на 6 ночей.КазаньКазань — еще один удивительный город России, который привлекает туристов богатым историческим и культурным наследием. Стоимость проживания составляет 650 руб. в сутки. Туристы бронируют жилье в среднем на 3 ночи.НовосибирскВ число популярных у туристов городов также вошел Новосибирск. Здесь в среднем на проживание туристы потратят 1770 руб. в сутки. Они бронируют жилье в среднем на 1 ночь.ТверьЗамыкает пятерку популярных городов для мартовский путешествий Тверь. Здесь стоимость проживания в среднем составляет 1700 руб. в сутки. Туристы бронируют жилье в среднем на 1 ночь.