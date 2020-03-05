Женщины признались, что сюрприз от сотрудников полиции им очень понравился...

В Центральном округе Москвы прошла акция «Цветы для автоледи», подготовленная сотрудниками отдела ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г.Москве и Общественным советом при УВД по ЦАО.Утро на дорогах в центре Москвы началось с улыбок и хорошего настроения. Госавтоинспектор дорожного надзора УВД по ЦАО ГУ МВД России по г.Москве Григорий Кашарайло останавливает в потоке уличного движения машины, за рулем которых находятся представительницы прекрасного пола. После стандартной проверки документов сотрудник ДПС не только желает счастливого пути, но и с наилучшими пожеланиями в честь 8 марта дарит весенние цветы, а старший инспектор по пропаганде безопасного дорожного движения майор полиции Елена Муравская вручает женщинам памятки с ПДД.К поздравлениям присоединился член Общественного совета Михаил Гватуа, а также актёр театра и кино Андрей Андреев. Мужчины желали оставаться всегда такими красивыми и любимыми, и, конечно же, спокойствия и уверенности на дорогах. От неожиданности автолюбительницы были приятно удивлены и делали общие фото на память. Женщины признались, что сюрприз от сотрудников полиции им очень понравился.По словам сотрудников отдела ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, данное мероприятие проводится с целью поздравить женщин с весенним праздником, а также привлечь внимание к соблюдению правил дорожного движения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81