Подписи электронные, но подлинные. Международный олимпийский комитет наконец дал разъяснения по ключевым документам дела российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

Подписи электронные, но подлинные. Международный олимпийский комитет наконец дал разъяснения по ключевым документам дела российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.Защите спортсменок предоставили фрагмент нового документа от Григория Родченкова. Но, как оказалось, и к этой бумаге много вопросов.МОК признает, что сам Родченков своей рукой не подписывал ни одного из ключевых документов, но якобы согласился предоставить электронные подписи.Эта позиция расходится с выводами экспертов по почерку, которые считают, что даже электронная подпись подлинна только на двух из девяти документов, остальные же подписаны другим лицом.В таком случае Спортивный арбитражный суд может постановить изъять показания из дела. Вердикт в Лозанне могут объявить в течение нескольких недель.