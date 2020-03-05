Евгения Медведева ответила на вопросы поклонников. Фигуристка высказалась на тему того, как полностью изменила свою жизнь.

Евгения Медведева ответила на вопросы поклонников. Фигуристка высказалась на тему того, как полностью изменила свою жизнь.Звезда льда пообщалась с фанатами во время семинара в Мексике. Девушка призналась, что самый трудный период в ее жизни случился после Олимпиады в Пхенчане, когда она решилась поехать от своего тренера Этери Тутберидзе к канадскому наставнику Брайану Орсеру.По словам Евгении Медведевой, ей было сложно изменить свою жизнь. Решение о переезде в другую страну далось очень нелегко, сообщаетМатериал дополняется