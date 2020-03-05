80-летний Эммануил Виторган поделился в Инстаграм видео с репетиции предстоящей творческой встречи. Но поклонники обратили внимание на его милую двухлетнюю дочь.

80-летний Эммануил Виторган поделился в "Инстаграм" видео с репетиции предстоящей творческой встречи. Но поклонники обратили внимание на его милую двухлетнюю дочь.Жизненная энергия Эммануила Виторгана впечатляет многих. В таком возрасте артист продолжает принимать участие в постановках и встречаться с поклонниками. Сейчас актер занят подготовкой к творческому вечеру, где будут присутствовать зрители. Моментом из репетиции он поделился с подписчиками своего инстаграм-аккаунта.Но фолловеры сразу обратили внимание на танцующую под пение отца двухлетнюю Этель. Она мило притоптывает ножками и внимательно смотрит по сторонам. Разумеется, поклонники не могли не оставить восторженные комментарии под публикацией."Как трогательно! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред)", "Хорошо поют ,но главная артиска ваша дочечка", "Какие танцульки!", "Какая милашка, а танцует", "Красатулька тоже в теме родителей!!! Сладкая танцорша", – написали они.3 Мар 2020 в 7:38 PSTНапомним, у Эммануила Виторгана есть еще одна маленькая дочь – Клара. Ей всего пять месяцев. Его супруга Ирина Млодик младше его на 22 года. Также у артиста есть старшие дети от других браков – взрослые Ксения и Максим.