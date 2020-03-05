Вдова Олега Табакова Марина Зудина не сразу узнала коллегу по цеху Максима Матвеева. Артистка отметила, что супруг Елизаветы Боярской хорош собой.

Вдова Олега Табакова Марина Зудина не сразу узналаколлегу по цеху Максима Матвеева. Артистка отметила, что супруг ЕлизаветыБоярской хорош собой.Мониторя соцсети Марина Зудина наткнулась на черно-белый снимокполуголого Максима Матвеева. Артист запечатлен на сцене театра.54-летния вдова Табакова призналась, что Матвеев не толькопотрясающе красив, но и невероятно талантлив. Как оказалось, накануне Маринасмотрела сериал "Триггер", в котором Максим играет главную роль. Впечатлениямиот теленовеллы знаменитость делиться не стала, вместо этого она посетовала, чтодавно не играла с Матвеевым в совместных спектаклях."А я думаю.... Боже, какойкрасивый мужчина....!!!!! Дорогой, добрый, внимательный италантливый партнер по спектаклям. Жаль, что не играем сейчас! (орфография ипунктуация автора сохранена. – Прим. ред." – написала Марина Зудина подпубликацией официального инстаграм-аккаунта театра Олега Табакова.3 Мар 2020 в 2:33 PSTОтметим, что не так давно супруг Елизаветы Боярской рассказал,почему ушел с МХТ им. Чехова, где служил с 2003 года. По словам Матвеева,готовясь к роли в сериале "Триггер", он общался с психотерапевтом. Поговорив соспециалистом, он понял, что хочет больше времени проводить дома – с женой идетьми. Более того, Максим решил переехать из Москвы в Санкт-Петербург. Артистсчитает, что в Северной столице меньше пробок, а рядом с домом, в Аничковомдворце, много развивающих кружков для детей.Добавим, что в последнее время тоже редковыходит на театральную сцену. Артистка активно снимается. Не так давностартовал показ второго сезона сериала с участием вдовы Табакова "Содержанки".