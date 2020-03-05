Вдова Олега Табакова Марина Зудина не сразу узнала
коллегу по цеху Максима Матвеева. Артистка отметила, что супруг Елизаветы
Боярской хорош собой.
Вдова Олега Табакова Марина Зудина не сразу узнала
коллегу по цеху Максима Матвеева. Артистка отметила, что супруг Елизаветы
Боярской хорош собой.
Мониторя соцсети Марина Зудина наткнулась на черно-белый снимок
полуголого Максима Матвеева. Артист запечатлен на сцене театра.
54-летния вдова Табакова призналась, что Матвеев не только
потрясающе красив, но и невероятно талантлив. Как оказалось, накануне Марина
смотрела сериал "Триггер", в котором Максим играет главную роль. Впечатлениями
от теленовеллы знаменитость делиться не стала, вместо этого она посетовала, что
давно не играла с Матвеевым в совместных спектаклях.
"А я думаю.... Боже, какой
красивый мужчина....!!!!! Дорогой, добрый, внимательный и
талантливый партнер по спектаклям. Жаль, что не играем сейчас! (орфография и
пунктуация автора сохранена. – Прим. ред." – написала Марина Зудина под
публикацией официального инстаграм-аккаунта театра Олега Табакова.
3 Мар 2020 в 2:33 PST
Отметим, что не так давно супруг Елизаветы Боярской рассказал,
почему ушел с МХТ им. Чехова, где служил с 2003 года. По словам Матвеева,
готовясь к роли в сериале "Триггер", он общался с психотерапевтом. Поговорив со
специалистом, он понял, что хочет больше времени проводить дома – с женой и
детьми. Более того, Максим решил переехать из Москвы в Санкт-Петербург. Артист
считает, что в Северной столице меньше пробок, а рядом с домом, в Аничковом
дворце, много развивающих кружков для детей.
Добавим, что в последнее время тоже редко
выходит на театральную сцену. Артистка активно снимается. Не так давно
стартовал показ второго сезона сериала с участием вдовы Табакова "Содержанки".