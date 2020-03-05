В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Колорадо Эвеланш на льду домашней арены Пепси-центр в Денвере проиграл в овертайме команде Анахайм Дакс – 3:4.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" на льду домашней арены "Пепси-центр" в Денвере проиграл в овертайме команде "Анахайм Дакс" – 3:4.У победителей голами отметились Эндрю Агоццино (6-я минута), Брендан Гуле (14), Сэм Стил (33), Рикард Ракелль (65), а у хозяев льда шайбы забросили Владислав Наместников (4), Габриэль Ландеског (15) и Натан Маккиннон (48).Для Наместникова, который оказался в составе "лавин" в результате обмена, эта шайба стала второй в новой команде. Теперь на счету 27-летнего форварда 28 (15+13) очков в 61-й игре сезона и 186 (81+185) очков в 421-м матче лиги.Его одноклубники Никита Задоров и Валерий Ничушкин полезными действиями не отметились и завершили встречу с показателем полезности "-3" и "-1" соответственно."Колорадо" прервал победную серию из семи матчей и с 88 очками занимает второе место в Западной конференции, а "Анахайм" в ней же расположился на 14-й строчке, имея в активе 62 очка.В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Эвеланш" в субботу, 7 марта, на выезде сыграют с "Ванкувером", а "Дакс" в тот же день примут "Торонто".