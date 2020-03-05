Координировать борьбу с коронавирусом в крае будет специальная рабочая группа. Об этом сообщает ГТРК Красноярск.

Координировать борьбу с коронавирусом в крае будет специальная рабочая группа. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск".В задачи нового центра входит контроль за ситуацией по распространению в регионе нового вируса, взаимодействие со всеми ведомствами, занимающимися здравоохранением и обеспечением безопасности населения. Сотрудники группы будут в постоянном контакте с Минздравом, Роспотребнадзором и другими ведомствами. Также в их обязанности будет входить контроль за запасами необходимых средств индивидуальной защиты и лекарств в аптеках.В Красноярском крае заболевших пока не обнаружено. Тем не менее, выбраны и оборудованы места, где, в случае заражения или подозрения на коронавирус, можно будет изолировать пациентов. В нашей стране на сегодняшний день выявлено семь случаев заболевания инфекцией.