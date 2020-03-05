Из-за сбоев в цепочках поставок на новых автомобилях компании в Китае стоит устаревшая версия чипов автопилотов.

Пока Илон Маск делает комплименты китайской экономике, покупатели электромобилей, которые выпускает компания предпринимателя, высказывают недовольство продукцией Tesla. Речь, в частности, идет об устаревших чипах в автопилоте. Покупатели возмущены тем, что их Model 3 оказались не такими продвинутыми, как обещалось.Как поясняют азиатские СМИ, в предзаказе Model 3 было обозначено, что в электромобилях будут устанавливаться процессоры для автопилотов версии 3.0, а по факту стоят — 2.5. Некоторые покупатели уже заподозрили Tesla в намеренном обмане китайских клиентов.Компания открещиваться от ситуации не стала, но пояснила, что на такой шаг в Tesla пошли исключительно в связи со вспышкой коронавируса, которая рушит в том числе и цепочки поставок. Как только ситуация нормализуется, компания бесплатно обновит оборудование.Казалось бы — какая разница: 2.5 или 3.0? Но дело в том, что новинка, разработанная и запатентованная Tesla обрабатывает изображение в 21 раз быстрее, чем предыдущий процессор производства Nvidia, который в принципе перестали использовать год назад. Tesla Autopilot предлагает усовершенствованную систему распознавания светофоров, что, безусловно, делает более полноценной систему помощи водителю, установленную в машине.В связи с эпидемией коронавируса Tesla столкнулась с серьезными трудностями. Китайская Gigafactory, которая официально начала работать в январе этого года, в конце месяца была остановлена и ожила только с 10 февраля. Компания говорит о вероятной задержке в поставках новых автомобилей клиентам в пределах одной-полутора недель.При этом в Tesla пока не стали пересматривать прогноз по продажам на 2020 год, несмотря на то, что многие экономисты уже предупредили о грядущем спаде на автомобильном рынке. Причем ожидания уже становятся реальностью в отдельно взятых странах: по итогам февраля автомобильный рынок Китая рухнул на 80%.