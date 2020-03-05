Миллиардер, кандидат в президенты столкнулся с противодействием в отношении своего уровня благосостояния, политики останови и обыщи и прошлых замечаний против женщин и меньшинств.

Миллиардер, кандидат в президенты столкнулся с противодействием в отношении своего уровня благосостояния, политики "останови и обыщи" и прошлых замечаний против женщин и меньшинств.Миллиардер Майкл Блумберг решил не участвовать в предвыборной кампании в президенты США от Демократической партии. Он потратил $500 млн на неудавшуюся попытку обойти соперника, бывшего вице-президента США Джо Байдена.Блумберг, один из самых богатых людей в мире, потерпел неудачу на Супервторнике, проведя обширную и дорогостоящую пиар-кампанию. Однако ни его усилия, ни его миллионы не принесли желаемого успеха.78-летний бывший мэр Нью-Йорка и медиамагнат принимал участие в полемике, с того момента как начал участвовать в предвыборной гонке в ноябре. Однако он продемонстрировал слабые результаты в двух телевизионных президентских дебатах.Также он вызвал жесткую критику со стороны других кандидатов из-за уровня его благосостояния и факта того, что он финансировал свою кампанию на собственные средства. Его подвергли критике за политику нью-йоркского полицейского управления "останови и обыщи", предусматривающую меры предосторожности, нацеленные исключительно на цветных мужчин. Эта политика реализовывалась во время его пребывания на посту мэра. И, конечно, не осталась без внимания его история уничижительных комментариев в отношении женщин и меньшинств.