Французский футбольный клуб Пари Сен-Жермен добыл путевку в финал Кубка Франции после того, как одержал разгромную победу над Лионом. Встреча проходила на стадионе Стад де Люмьер и завершилась со счетом 5:1 в пользу парижан.

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" добыл путевку в финал Кубка Франции после того, как одержал разгромную победу над "Лионом". Встреча проходила на стадионе "Стад де Люмьер" и завершилась со счетом 5:1 в пользу парижан.Главным героем в составе "ПСЖ" стал 21-летний французский нападающий Килиан Мбаппе, ставший автором трех забитых голов. Помимо него по голу также забил Неймар и Пабло Сарабия. У лионцев, выигрывавших по ходу матча 1:0, забил Мартен Терье.Таким образом, теперь "Пари Сен-Жермен" вышел в финал Кубка Франции. Соперником "Парижа" по решающему матчу турнира станет либо "Сент-Этьен", либо "Ренн". Их очный матч состоится пятого марта.