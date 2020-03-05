Известный российский метеоролог и телеведущий Евгений Тишковец считает, что грядущее лето станет самым идеальным для здоровья россиян. По словам специалиста, погода в стране будет очень ..

Известный российский метеоролог и телеведущий Евгений Тишковец считает, что грядущее лето станет "самым идеальным" для здоровья россиян. По словам специалиста, погода в стране будет очень комфортной, сообщает телеканал "".Тишковец добавил, что назвал лето 2020 года "малиновым", поскольку температура воздуха в теплый период будет превышать климатическую норму. Из-за этого территория России на картах прогноза погоды будет окрашена в малиновый цвет. В интервью "" эксперт отметил, что уже в текущем месяце температура установит сразу три рекорда.