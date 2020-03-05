В розыгрыше Кубка России по мини-футболу (футзалу) завершилась стадия полуфиналов. Первыми в финал вышли футзалисты Норильского Никеля. А во второй серии 1/2 финала обладатели трофея из Газпрома-Югры в двух матчах одолели чемпионов страны из Тюмени.

В розыгрыше Кубка России по мини-футболу (футзалу) завершилась стадия полуфиналов. Первыми в финал вышли футзалисты "Норильского Никеля". А во второй серии 1/2 финала обладатели трофея из "Газпрома-Югры" в двух матчах одолели чемпионов страны из "Тюмени"."НорНикель" играл два матча против нижегородского "Оргхима", единственной команды в решающей стадии Кубка страны, которая представляла не высший национальный дивизион. Волжане дали бой "бумажному" фавориту и уступили только с общей разницей в один гол – 6:4, 3:6.Второй полуфинал стал ремейком прошлогоднего финала, в котором "Газпром-Югра" обыграл "Тюмень" (3:3, 8:4). Теперь югорцы также один раз выиграли (3:2), а во втором матче удержали ничью (4:4). "Газпром-Югра" в четвертый раз за последние пять лет вышел в финал и три раза он в турнире побеждал. Два года назад югорцы обыграли в решающих матчах будущих соперников из "НорНикеля" (2:3, 5:2).