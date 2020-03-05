Актриса театра Станиславский Анастасия Казанцева стала жертвой избиения в центре Москвы. Неизвестный злоумышленник ударил 25-летнюю артистку в живот. Как пишет , нападение произошло, ..

Актриса театра "Станиславский" Анастасия Казанцева стала жертвой избиения в центре Москвы. Неизвестный злоумышленник ударил 25-летнюю артистку в живот.Как пишет "", нападение произошло, когда Анастасия шла по переходу на улице Абельмановская. Прибывшие на место происшествия врачи осмотрели девушку и диагностировали у нее ушиб и тупую травму. От госпитализации в больницу она отказалась. Полиция проводит проверку по факту случившегося.