Фонд ссылается на широкое географическое распространение эпидемии коронавируса во всем мире.

Как заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, организация снизила прогноз по росту экономики Китая на 0,4% по сравнению с январской оценкой до 5,6% на фоне "широкого географического распространения" эпидемии коронавируса во всем мире.Предыдущие оценки основывались на предположениях о том, что эпидемия ограничится территорией Поднебесной и не будет распространяться по другим странам. Однако надежды экономистов не оправдались. Глава МВФ не исключает и еще более негативных сценариев."Мы уже рассматриваем неблагоприятные сценарии..., в которых влияние на рост для Китая будет более значительным, — сказала Георгиева на совместной пресс-конференции МВФ и Всемирного банка. — Китайские власти сами признают, что в этом году рост будет более низким". При этом глава фонда выразила сожаление относительно того, что базовый сценарий, по всей видимости, не реализуется.Между тем, китайские власти, как сообщает South China Morning Post, заверили МВФ в том, что предприятия Поднебесной уже возобновили работу 60% мощностей. Пекин призывает производителей постепенно восстанавливать производство. Ожидается, что в ближайшие несколько недель оно будет восстановлено на 90%.Тем не менее МВФ не склонен к оптимистическим оценкам, указывая на глобальное распространение эпидемии. По словам Георгиевой, она представляет угрозу для глобального экономического роста.Кристалина Георгиева отметила, что в нынешней ситуации слишком велик фактор неопределенности и предсказать реальное влияние эпидемии сложно. При этом она отметила, что многое будет зависеть от "своевременности и эффективности наших действий".Исходя из аналогичных предыдущих кризисов, по словам главы МВФ, "около трети экономических потерь от этой болезни будут прямыми потерями от гибели людей, закрытия рабочих мест и карантина". "Оставшиеся две трети будут косвенными потерями, которые будут отражать сокращение потребительского рынка и, я думаю, ситуацию на финансовых рынках", — добавила Георгиева.Накануне директор-распорядитель фонда сообщила о том, что МВФ выделит на борьбу с коронавирусом $50 млрд странам с низким уровнем дохода и формирующимися рынками. Деньги должны пойти как на поддержку систем здравоохранения, так и на нивелирование экономических последствий эпидемии. Всемирный банк также заявил ранее о готовности предоставить развивающимся странам помощь в общей сложности на $12 млрд.