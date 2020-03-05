По словам главы фонда Кристалины Георгиевой, большую часть денег выделят желающим на беспроцентной основе.

Управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева объявила о пакете помощи в размере $50 млрд для борьбы с коронавирусом.Как сообщила директор-распорядитель МВФ в интервью CNBC, деньги уже доступны и предназначены для стран с низким уровнем дохода и стран с формирующимся рынком.По ее словам, большая часть финансовой помощи будет выделяться на беспроцентной основе. При этом страны могут получить ее вне зависимости от того, участвуют ли они сейчас в какой-либо совместной с фондом программе."Сейчас мы анализируем ситуацию в каждой стране, испытывающей потребность в такой помощи, и работаем с потенциальными ее получателями. В первую очередь мы выясняем, знает ли руководство страны о новом ресурсе и о том, что он доступен практически немедленно, — пояснила Георгиева. — Мы находимся на ранней стадии взаимодействия, но я могу заверить вас, что мы будем действовать очень быстро по мере поступления запросов".По словам Георгиевой, МВФ хотел бы, чтобы деньги использовались в первую очередь для поддержки систем здравоохранения, а затем уже для целевых программ бюджетного стимулирования и для обеспечения ликвидности. Организация также сотрудничает со Всемирным банком, чтобы помочь странам получить некоторое медицинское оборудование, например крайне востребованные маски и респираторы.В начале этой неделе Всемирный банк объявил о программе финподдержки на $12 млрд, направленной на то, чтобы чтобы помочь бедным странам справиться с последствиями эпидемии.При этом в МВФ полагают, что всем странам следует озаботиться мерами по поддержке экономики период экономического спада. Речь идет, например, о предоставлении льготных кредитных линий небольшим предприятиям, создании специальных программ оплаты труда работников, вынужденных оставаться дома из-за карантина."Мы считаем, что настало время принять меры предосторожности, на случай если ситуация усугубится", — сказала Георгиева.Ранее на мероприятии в Вашингтоне глава МВФ акцентировала внимание на том, что мир столкнулся с общим ослаблением спроса, и призвала страны к "политическому ответу" в сложившейся ситуации.