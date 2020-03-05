ЧП в Мурманской области. Накануне, 4 марта, проводились плановые занятия по проверке боевой готовности на военном полигоне в Печенге. Как передает ГТРК Мурман со ссылкой на пресс-службу Северного флота, произошло срабатывание так называемого имитационного заряда малой мощности - взрыв-пакета.

ЧП в Мурманской области. Накануне, 4 марта, проводились плановые занятия по проверке боевой готовности на военном полигоне в Печенге. Как передает ГТРК "Мурман" со ссылкой на пресс-службу Северного флота, произошло срабатывание так называемого имитационного заряда малой мощности — взрыв-пакета.В результате пострадали пять военнослужащих, все — на контрактной службе. По полученной информации, их доставили в медицинские учреждения с незначительными травмами. Контрактникам оказали помощь, их жизни ничего не угрожает.Причиной несанкционированного срабатывания взрыв-пакета стало грубое нарушение требований техники безопасности. Правоохранительные органы и командование гарнизона уже начали проверку по факту ЧП.