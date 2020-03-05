65-летний москвич систематически предоставлял свою квартиру, расположенную на Бирюлевской улице, наркозависимым людям для потребления ими запрещенных средств и веществ...

В рамках оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Восточное ликвидирован притон для потребления наркотических средств и психотропных веществ.Установлено, что 65-летний москвич систематически предоставлял свою квартиру, расположенную на Бирюлевской улице, наркозависимым людям для потребления ими запрещенных средств и веществ.В результате обследования жилого помещения, в квартире подозреваемого обнаружены предметы, свидетельствующие о том, что в обследуемом помещении употребляются наркотические средства и психотропные вещества.Отделением дознания территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22