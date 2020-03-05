В загородном парке горит куча старых автомобильных покрышек

Днём 5 марта жителей Владимира обеспокоила чёрная туча дыма, нависшая над центральной частью города, тянущаяся из-за моста через Клязьму.По сообщениям МЧС по Владимирской области, на мотокроссовой площадке в Загородном парке горит куча выброшенных автомобильных покрышек. Площадь пожара составляет 25 квадратных метров и на месте уже работают пожарные.Спасатели поспешили успокоить горожан, заявив, что горящие покрышки опасны лишь при прямом воздействии на человека. Здоровью владимирцев ничего не угрожает.