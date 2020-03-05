Расследование уголовного дела продолжается

В Петушинском районе полиция разбирается в загадочным преступлением, в результате которого двое местных жителей – сотрудница АЗС и её друг, могли украсть 340 тысяч рублей из кассы заправочной станции, сообщает УМВД России по Владимирской области.Днём 27 февраля на автозаправочную станцию в Петушках было совершено нападение. По словам сотрудницы заправки, нападавший был в маске и вооружён. Взяв из кассы 340 тысяч рублей, он убежал.Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские вычислили и нашли главного подозреваемого – 40-летнего жителя Костерёво. Позднее вскрылось, что он знаком с той самой сотрудницей ограбленной АЗС, вызвавшей полицию, а само нападение – инсценировка и спектакль для сотрудников органов и руководства.Мужчина находится под подпиской о невыезде, расследование уголовного дела продолжается.