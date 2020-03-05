Международный олимпийский комитет признал, что все подписи бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в деле о российских биатлонистках Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной являются подлинными.

Международный олимпийский комитет признал, что все подписи бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в деле о российских биатлонистках Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной являются подлинными."МОК вчера предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление, сделанное доктором Родченковым, — приводит заявление пресс-службы МОК РИА Новости. – Оно подтверждает подлинность всех аффидевитов, предоставленных в ходе разбирательства, и оно было принято коллегией арбитров".Напомним, что накануне представляющий интересы спортсменок адвокат Алексей Панич заявил, что Родченков не подписывал предоставленный в МОК документ собственноручно. МОК вскоре после этого признал – подписи перебежчика поддельны.Теперь же в организации приняли обратную позицию.