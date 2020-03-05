Инспекторы ГИБДД провели с ребятами тематические встречи.

В преддверии весенних каникул инспектор по линии пропаганды безопасности дорожного движения ДПС ОГИБДД отделения МВД России по Киржачскому району провела в Филипповской средней общеобразовательной школе профилактические беседы с учащимися 1-11 классов. Капитан полиции Ирина Нефедова еще раз напомнила ребятам о том, что они являются полноправными участниками дорожного движения и поэтому должны знать, а главное соблюдать все правила, действующие на дороге. Госавтоинспектор рассказала детям об опасности, которую несет в себе прослушивание музыки или разговоры по мобильному телефону пешеходом при переходе проезжей части. Особое внимание в беседе было уделено необходимости использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток, которые для безопасности должны быть у каждого ребенка.С старшеклассниками побеседовали о том, с какого возраста они могут получить водительское удостоверение и что для этого необходимо. Напомнили подросткам и об административной ответственности за управление транспортным средством без водительского удостоверения. Учащимся начальной школы разъяснили правила передвижения на велосипеде, самокате и гироскутере.В завершение беседы ребятам продемонстрировали обучающие видеофильмы «Навстречу безопасности».