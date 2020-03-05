Для гостей праздника силами воспитанников социального учреждения был подготовлен концерт...

В преддверии Международного женского дня сотрудники полиции УВД по ЮАО посетили Центр социальной поддержки семьи и детства «Планета семьи» и поздравили его руководителей, педагогов и воспитанников с наступающим праздником.В гости к ребятам вместе с сотрудниками полиции приехал председатель Общественного совета при УВД Харис Ильясов. Он от имени Общественного совета и руководства Управления поздравил женский педагогический коллектив Центра и воспитанниц с приближающимся весенним праздником 8 Марта, пожелал им крепкого здоровья, счастья, любви, упорства и терпения в их нелегком, но благородном труде.Для гостей праздника силами воспитанников социального учреждения был подготовлен концерт. Ребята пели песни, рассказывали стихи, посвященные любимым женщинам, танцевали, и дарили всем присутствующим ощущение настоящей весенней радости.В свою очередь руководитель учреждения подчеркнула, что ни один из праздников не обходится без участия шефов – сотрудников полиции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве юга столицы. Они всегда желанные гости.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22