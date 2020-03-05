О том, что у Евы Польны возникли проблемы со здоровьем, стало известно на шоу Ивана Урганта. Об этом сообщила сама певица.

О том, что у Евы Польны возникли проблемы со здоровьем, стало известно на шоу Ивана Урганта. Об этом сообщила сама певица.44-летняя Ева Польна стала очередной звездной гостьей развлекательного шоу "Вечерний Ургант". Артистка появилась на шоу, чтобы рассказать о своем скором концерте "Вдохновение", и показать свои картины. Дело в том, что Ева – личность развитая многосторонне: она не только пишет слова и музыку, поет, хорошо танцует. С некоторых пор артистка еще стала студенткой "Суриковки".Материал дополняется