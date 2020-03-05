По данным источника в экстренных службах, в воинской части, расположенной в поселке Печенга Мурманской области, в результате взрыва имитационного снаряда пострадали пять военнослужащих, получивших незначительные травмы.

В воинской части, расположенной в поселке Печенга Мурманской области, в результате взрыва имитационного снаряда пострадали пятеро военнослужащих. Они получили незначительные травмы, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах."Интерфакс" уточняет, что инцидент произошел во время занятий на полигоне. Боеприпасов в районе взрыва не было, угрозы детонации нет.