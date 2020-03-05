Обнаруженные несколько лет назад при строительстве трассы в Приморье огромные геоглифы продолжают волновать умы ученых. Как напоминает Вести:Приморье, ссылаясь на издание Хронотон, гигантские изображения были обнаружены случайно.

Обнаруженные несколько лет назад при строительстве трассы в Приморье огромные геоглифы продолжают волновать умы ученых. Как напоминает "Вести:Приморье", ссылаясь на издание "Хронотон", гигантские изображения были обнаружены случайно. Подробно рассказала об удивительной находке Светлана Шаповалова, аспирантка Дальневосточного университета. Загадочным знакам, которые видны только с воздуха, посвящена ее работа "Исследование группы геоглифов Приморского края в районе с.Териховки".С научной точки зрения, геоглифы — рисунки на поверхности земли разной формы, скорее всего, созданные при снятии верхнего слоя почвы. "Вести:Приморье" уже рассказывало об удивительной находке в 2015 году. Шесть геоглифов располагаются в районе строительства магистрали Владивосток – Уссурийск, вдоль берегов реки Раздольная, на большом удалении друг от друга. Общая площадь рисунков — около 40 кв.км. Как показало исследование, фигуры находятся по три на каждом берегу. Причем с одной стороны реки они одинакового размера по 302 метра каждый, с другой — три разных по форме фигуры. Четкую форму рисунков понять невозможно — через них проходит трасса и лесУченые по-прежнему не знают, кем и с какой целью были созданы эти огромные фигуры. Известно, что геоглифы обнаруживали в самых разных уголках планеты, например, у нас в Челябинской области. Одно из известнейших таких мест — плато Наска. Как могли появиться такие гигантские изображения и какого их предназначение, остается пока неразгаданной загадкой.