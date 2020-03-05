Ко второму чтению депутаты Госдумы подготовили законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.

Ко второму чтению депутаты Госдумы подготовили законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.Глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн разъяснил, что законопроект будет регулировать работу так называемых "наливаек". Это небольшие бары и кафе, расположенные на первых этажах жилых домов, торгующих ночами алкоголем. На такие заведения достаточно часто жалуются жильцы этих домов по всей стране.Теперь региональным властям будет можно ограничивать и устанавливать время продажи и распития спиртного в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях. Крайней мерой будет закрытие заведения.Минимальная площадь зала в баре должна быть не менее 20 квадратных метров, сообщают "Ведомости".По мнению Минфина, документ требует более серьезной доработки. В ведомстве считают, что подобный запрет должен устанавливаться на общем собрании жильцов.