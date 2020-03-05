В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги стартовал очередной игровой день. В первом матче столичный Вашингтон Кэпиталз встречался с Филадельфией Флайерз и проиграл со счетом 2:5.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги стартовал очередной игровой день. В первом матче столичный "Вашингтон Кэпиталз" встречался с "Филадельфией Флайерз" и проиграл со счетом 2:5."Кэпз" открыли счет усилиями Ларса Эллера, но затем Трэвис Конечны, Кевин Хейз и Тайлер Питлик вывели "летчиков" вперед. Гарнет Хэтэуэй сократил отставание, но вскоре россиянин Иван Проворов забил за "Флайерз", набрав второй балл в матче – ранее он также ассистировал на Конечны. Точку в матче поставил Скотт Лотон.В итоге "Филадельфия" одержала седьмую победу кряду, Проворов стал второй звездой матча, а российские легионеры "Вашингтона" Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков не набрали, а вратарь Илья Самсонов просидел в запасе.