Россия выступила с предложением стать хозяйкой чемпионата мира по хоккею 2020 года в случае возможного переноса его из Швейцарии из-за эпидемии коронавируса. Об это сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Россия выступила с предложением стать хозяйкой чемпионата мира по хоккею 2020 года в случае возможного переноса его из Швейцарии из-за эпидемии коронавируса. Об это сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель."Российская сторона обратилась к нам с предложением помощи на тот случай, если чемпионат мира будет перенесен из Швейцарии, — цитирует Фазеля РИА Новости. – Недавно я был в России, и у нас был разговор о том, что Россия готова провести турнир в случае необходимости"."Конечно, на тот момент, когда будет приниматься решение о возможном переносе из Швейцарии, до старта чемпионата мира будет оставаться мало времени, но почему бы и нет? В случае необходимости России может провести чемпионат мира".Напомним, что старт мирового первенства запланирован на восьмое мая. Турнир продлится до 24 мая, проведение матчей запланировано в двух городах: Лозанне и Цюрихе.Накануне стало известно, что в Швейцарии зафиксировано 39 зараженных коронавирусом нового типа. В связи с распространением инфекции по стране власти до 15 марта решили запретить всех массовых мероприятий, превышающих общую численность в тысячу людей.