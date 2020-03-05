Знаменитый голливудский актер Арнольд Шварценеггер намерен взыскать 10 миллионов долларов с российской компании из Перми. Предприятие специализируется на производстве человекоподобных ..

Знаменитый голливудский актер Арнольд Шварценеггер намерен взыскать 10 миллионов долларов с российской компании из Перми. Предприятие специализируется на производстве человекоподобных роботов, передаетПоводом для обвинения стало незаконное использование образа артиста. Облик Шварценеггера получил один из андроидов – модель Robo-C. Пермские инженеры начали производить его в прошлом году. Однако представители компании утверждают, что не получали никаких исков.