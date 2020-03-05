Тысячи нацистов, живших в Аргентине в середине прошлого века, хранили свои деньги в Швейцарии. Исследователи обнаружили ряд крупных денежных переводов на счета Credit Suisse.

Тысячи нацистов, живших в Аргентине в середине прошлого века, хранили свои деньги в Швейцарии. Исследователи обнаружили ряд крупных денежных переводов на счета Credit Suisse.Список бывшего президента Аргентины Роберто Ортиса, в котором перечень из 1200 нацистов, выводивших деньги в Швейцарию после бегства, нашли случайно. Документ пылился на заброшенном складе нацистского штаба в Буэнос-Айресе и уже давно считался утерянным.Многие из бежавших нацистов в 1930-е года переводили деньги в банк Credit Suisse, расположенный в Цюрихе. Значительная часть из имен в списке была связана и с пронацистскими компаниями из перечня запрещенных товаров США и Великобритании во время Второй мировой войны.Волна миграции немцев в Аргентину началась сразу после Первой мировой войны. Правительство привлекало потенциальных переселенцев всевозможными льготами. Таким образом, к началу Второй мировой – в этой южноамериканской стране обосновались от 20 до 25 тысяч выходцев из Германии, которые поддерживали связь с национал-социалистами. Здесь до сих пор раз за разом находят предметы, принадлежащие последователям Гитлера."В то время страны Латинской Америки активно принимали немцев из-за проблем с инженерными и предпринимательскими кадрами. Накануне начала Второй мировой нацистская организации там составляла 1400 человек, это именно нацистская организация, плюс там действовали объединения нацистов – Гитлерюгенд, Германский рабочий фронт, все нацистские организации имели свои филиалы в Аргентине", — поясняет Константин Залесский, историк, автор "Энциклопедии Третьего рейха".Банк Credit Suisse, через которые беглые нацисты выводили средства, это новое название некогда Швейцарского кредитного института. Его создали в конце 19 века совместно с организацией "Алгемайне Дойч Кредит Анштальт". Последняя активно сотрудничала с национал-социалистами. При этом, Credit Suisse тоже уже не в первый раз отбивается от обвинений в кооперации со сторонниками Гитлера. Так, в 2000-м году компании пришлось перечислить больше миллиарда долларов в фонд жертв Холокоста. По данным расследования 20-летней давности, власти специально выдавали еврейских беженцев нацистской Германии, а банк забирал их активы. Деньги не спешили отдавать и после войны. И сейчас история может повториться."Деньги нацистских преступников никак не могут принадлежать их потомкам. Они должны принадлежать тем, у кого они разбойным путем были забраны. Очевидно, это должно быть передано в фонд, который помогает выжившим и сегодня живущим жертвам нацизма. В частности узникам гетто – которым нужна помощь", — убежден Александр Борода, президент Федерации еврейских общин России, основатель Еврейского музея и центра толерантности.Последние несколько недель – стали черной полосой для Credit Suisse. Глава организации ушел в отставку на фоне шпионского скандала. Как выяснилось, организация следила за своим бывшим топ-менеджером. И экономисты полагают, что неслучайно эти две истории всплыли одна за другой именно сейчас."Все это несет мощные репутационные риски, и возможны и штрафы, и могут быть даже не сотни миллионов, а миллиарды франков", — считает Максим Осадчий, начальник аналитического управления БКФ Банка.Сама компания Credit Suisse на новое обвинение пока не ответила. Не получила новость резонанса и в самой Германии. Расследование Центра Визенталя опубликовали всего несколько информационных порталов.