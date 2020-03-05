24-летний житель города Москвы за денежное вознаграждение в своей квартире на Щелковском шоссе осуществил постановку на учет граждан из ближнего зарубежья...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Гольяново ГУ МВД России по г. Москве установили факт фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет.Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Гольяново установили, что 24-летний житель города Москвы за денежное вознаграждение в своей квартире на Щелковском шоссе осуществил постановку на учет граждан из ближнего зарубежья. Заведомо зная, что проживать они там не будут, чем нарушила требования миграционного учёта Российской Федерации.По данному факту дознанием ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73