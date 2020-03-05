К теплым пожеланиям присоединился актер театра и кино Андрей Андреев...

Инспекторы ОГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве поздравили женщин с праздником, пожелав море положительных эмоций и безопасных дорог. К теплым пожеланиям присоединился актер театра и кино Андрей Андреев. По словам прекрасных леди, комплименты от любимого актера и добрые слова из уст сотрудников ГИБДД оставили приятные впечатления в памяти на долгие годы, а подаренные ими благоухающие цветы украсят их дом атмосферой праздника.В прекрасном настроении с яркими весенними букетами автоледи продолжили свое путешествие по дорогам столицы.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве