У сотрудника организации возникли подозрения в правомерности требований страховой суммы. Граждане пытались получить денежные средства за якобы пропавший автомобиль...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора по г. Москве задержали подозреваемых в попытке мошенничества с целью получения страховых выплат за якобы пропавший автомобиль.В полицию с заявлением обратился представитель страховой организации. У сотрудника возникли подозрения в правомерности требований страховой суммы. Граждане пытались получить денежные средства за якобы пропавший автомобиль.В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали двоих подозреваемых на проспектеЗащитников Москвы. Ими оказались 27-летнийи 44-летний жители Москвы.Как установили стражи порядка, задержанные мужчины вступили между собой в предварительный сговор, распределив роли по инсценированнию угона транспортного средства, принадлежащего на тот момент одному из задержанных. По заранее разработанному плану один из злоумышленников отогнал транспортное средство на неохраняемую территорию, а хозяин якобы угнанного авто отправился в полицию с заявлением об угоне автомобиля, и в страховую компаниюс целью получения страхового возмещения в размере страховой суммы около 800 тысяч рублей по договору страхования.При получении денежной суммы злоумышленники должны были разделить между собой полученную сумму, а спрятанный автомобиль продать на запчасти, однако по независящим от них обстоятельствам не смогли довести свой противоправный умысел до конца, так как были задержаны сотрудниками полиции.Следствием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования».В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73