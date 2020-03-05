В ходе осмотра квартиры, в которой проживал задержанный, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 26 свертков с порошкообразным веществом, общей массой более 1600 граммов...

«Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – героин», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.Полицейским поступила информация о том, что 48-летний мужчина может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. В ходе осмотра квартиры, в которой проживал задержанный, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 26 свертков с порошкообразным веществом, общей массой более 1600 граммов. Согласно проведенному исследованию изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство - героин. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следственным отделом ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73