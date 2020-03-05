Продавцы торговой точки продали более 1600 бутылок с алкогольной продукцией на сумму около 140 тысяч рублей...

«Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮАО задержали двоих подозреваемых в сбыте алкогольной продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию поступила оперативная информация о том, что на территории мелкооптового рынка, расположенного в Южном административном округе, осуществляется незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции, немаркированной в соответствии с действующим законодательством.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции под видом покупателей провели несколько проверочных закупок. Так, продавцы данной торговой точки продали более 1600 бутылок с алкогольной продукцией на сумму около 140 тысяч рублей. Образцы приобретенного товара были направлены на экспертизу, согласно результатам которой признаны поддельными.В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были задержаны хозяева данной торговой точки. Ими оказались жители столицы – супруги в возрасте 56 и 62 лет.В рамках проведенного обыска полицейские обнаружили и изъяли более 2700 бутылок алкогольной продукции, происхождения которых злоумышленники объяснить не смогли.Следственной частью СУ УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния. Полицейские устанавливают канал поставки вышеуказанной алкогольной продукции на территорию г. Москвы.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22