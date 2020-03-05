За появление на шоу Пусть говорят блогеру Екатерине Диденко, у которой погибли муж и друзья на вечеринке в бане, хорошо заплатили. Инсайдеры сообщают, что речь идет о шестизначной сумме.

За появление на шоу "Пусть говорят" блогеру Екатерине Диденко, у которой погибли муж и друзья на вечеринке в бане, хорошо заплатили. Инсайдеры сообщают, что речь идет о шестизначной сумме.Как известно, некоторые герои ток-шоу получают гонорар за рассказы в эфире. Речь идет о таких передачах, как "Пусть говорят", "Прямой эфир", "Звезды сошлись" и подобных. Сколько продюсеры заплатят главным лицам выпуска, зависит от того, насколько горяча тема. Сумма увеличивается, если конкуренты готовы переманить героя.Так случилось и с блогером Екатериной Диденко, которую просили рассказать о смертельной вечеринке в банном комплексе. Из-за сухого льда там погибли три человека, включая мужа девушки. Еще трое получили химические ожоги.После случившегося блогер активно вела прямые эфиры в "Инстаграм", что вызвало недоумение у общественности. Многие не понимали, как можно заниматься социальными сетями после такой трагедии.Присутствие Екатерины в эфире Первого канала также ошарашило зрителей. Оказалось, можно говорить о чем угодно, если речь идет о крупной сумме, даже о смерти близких. Диденко немного оправилась после случившегося и поделилась подробностями злополучного вечера.Рассказ "аптечного ревизорро" стоил 1,4 миллиона рублей. Первому каналу пришлось раскошелиться, чтобы она не пошла со своей историей к Андрею Малахову на "Россию 1".26 Янв 2020 в 3:45 PSTРаскрыв душу перед многомиллионной аудиторией, Екатерина опубликовала снимок, где изображен поминальный портрет и стоящие в вазе четыре гвоздики. Подписчики призвали блогера одуматься и не делать слишком много постов о смерти мужа и друзей.